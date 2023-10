Justiça condena réu por feminicídio em Manaus

O Tribunal do Júri do Amazonas condenou, na última sexta-feira (27/10), o réu Arlindo Andrade de Souza Júnior, acusado de feminicídio contra a esposa durante uma briga, em agosto de 2022, no bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus.

A sentença, dada pelo Tribunal do Júri Popular, determinou que o réu deve responder pelo crime de homicídio duplamente qualificado, que corresponde a 24 anos e 6 meses de reclusão e crime de ocultação de cadáver, que corresponde a 1 ano e 9 meses de reclusão, totalizando a pena de 26 anos e 3 meses, que deve ser inicialmente cumprida em regime fechado.

O Promotor de Justiça responsável pelo caso destacou que vem trabalhando diariamente para apuração e combate de tais crimes, para que seus autores sejam responsabilizados na forma da lei.

Sobre o crime

De acordo com a Polícia Militar, vizinhos relataram que o casal frequentemente se envolvia em discussões e era conhecido por seu uso de drogas. Na madrugada em que ocorreu o feminicídio, testemunhas afirmam ter ouvido outra briga seguida de gritos da mulher, que foi estrangulada por Arlindo Andrade de Souza Júnior. O crime ocorreu dentro da residência do casal. Maria Edilene Pessoa da Silva, de 34 anos, deixou três filhos órfãos. Com informações do MPAM