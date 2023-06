Homem é condenado por roubo com emprego de arma de fogo em estabelecimento comercial em MG

Um homem foi condenado a oito anos e quatro meses de reclusão, além do pagamento de multa, pelo roubo em uma padaria no centro de Ipanema, no Vale do Rio Doce, ocorrido em agosto de 2022.

Segundo a denúncia oferecida pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), na ocasião, o denunciado dirigiu-se ao local por volta das 5h, horário de abertura da padaria, e, portando uma arma de fogo, rendeu o proprietário que chegava ao estabelecimento, onde já se encontravam duas funcionárias.

A denúncia foi oferecida pela 1ª Promotoria de Justiça de Ipanema, em outubro de 2022, quando também foi requerida a prisão preventiva do autor do delito, que, após ser capturado, permaneceu preso durante todo o processo.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade em razão da gravidade do fato e da repercussão social causada pelo ocorrido na cidade de cerca de 20.000 habitantes.

Processo: 0002215-77.2022.8.13.0312

Com informações do MPMG