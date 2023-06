Homem é condenado a 18 anos e quatro meses por matar idoso

O Ministério Público do Amazonas (MPAM), representado pelo Promotor de Justiça Kepler Antony Neto, que está atuando em regime de mutirão nas Promotorias do Júri, obteve, na sexta-feira (16/6), a condenação de Paulo Henrique Nascimento Silva, sentenciado a 18 anos e quatro meses de prisão, pelo crime de homicídio praticado contra o feirante Raimundo Sotto Mayor Ribeiro, que tinha 60 anos. O crime foi cometido em novembro de 2020, no mercado Dorval Porto, no bairro São Geraldo, zona Centro- Sul.

Conforme as investigações da Polícia Civil e a denúncia oferecida pelo MPAM, por volta das 5h30 do dia 5/11 de 2020, no interior do Mercado Dorval Porto, Paulo Henrique acertou um disparo de arma de fogo contra a cabeça do feirante Raimundo Ribeiro, que não resistiu ao ferimento e faleceu. A morte foi um acerto de contas por uma dívida de R$ 400 reais que Raimundo não conseguiu pagar a Paulo Henrique.

“O Ministério Público cumpriu sua missão constitucional de promover a Justiça, buscando a condenação de pessoas que insistem em transgredir as normais penais de nosso país, especialmente nos casos de crimes de altíssimo potencial ofensivo como são os casos de crimes dolosos contra a vida”, disse o Promotor de Justiça Kepler Antony Neto.

Com informações do MPAM