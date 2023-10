Gabarito do concurso da DPEAM já está disponível

A Fundação Carlos Chagas, responsável pelo 5º Concurso Público para servidores auxiliares da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM), disponibilizou o gabarito das provas aplicadas no último domingo (22), em Manaus e Humaitá. Mais de 6,4 mil pessoas se inscreveram no certame.

O gabarito pode ser acessado no site concursosfcc.com.br, na aba destinada ao portal do candidato. O concurso público visa ao preenchimento de duas vagas para ensino superior (Manaus e Humaitá), com salário inicial de R$ 6.883,29, e uma vaga para ensino médio (Manaus), com salário inicial de R$ 4.051,91.

Ainda segundo a FCC, a previsão é que o resultado preliminar das provas objetivas para o cargo de assistente técnico administrativo (ensino médio) seja divulgado até o dia 23 de novembro. Entre os dias 24 a 27 de novembro será aberto o prazo de interposição recursos quanto aos resultados preliminares e vista das folhas de respostas das provas objetivas.

Já o resultado preliminar das provas objetivas e discursiva para o cargo de analista jurídico (ensino superior) deve ser divulgado até 1º de dezembro. O cronograma completo de provas e publicações do certame está disponível. A expectativa é que o resultado final seja divulgado até fevereiro de 2024. Confira aqui

Cargos