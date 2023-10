Funcionário de banco é servidor e não atender pedido de remoção pode resultar danos morais

O servidor público tem direito à remoção, a pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da Administração Pública em hipóteses previamente descritas em lei. A previsão é do Estatuto dos Servidores. Um funcionário do Banco do Brasil teve que recorrer à Justiça, para obter esse direito, pois o Banco se negava a transferência. Pela recalcitrância, o Banco foi condenado a providenciar a remoção, além de responder pelos efeitos psicológicos negativos causados ao funcionário. A sentença é do Juiz Manuel Amaro de Lima, da 3ª Vara Cível de Manaus, que fixou R$ 5 mil a título de reparação moral ao funcionário.

O Banco recorreu, mas a sentença foi confirmada pela Desembargadora Maria do Perpétuo Socorro Guedes, do TJAM, que, em voto relator, seguido à unanimidade, nominou a família como base da sociedade, destacando a necessidade de que a circunstância autorizava elastizar o conceito de funcionário público.

Confirmou-se a decisão de primeiro grau que, em obrigação de fazer, impôs ao Banco a tomada de providências para que o funcionário acompanhasse a cônjuge que fora removida de suas funções na Caixa Econômica Federal de Autazes para Manaus.

O Banco, no recurso contra a decisão concessiva do pedido, em primeiro grau, fincou nas razões da apelação que não há obrigação legal para se proceder com a transferência do funcionário, não se aplicando ao caso o art. 36, da Lei n. 8112/1990, usada como parâmetro para o pedido, pois embora o funcionário tenha ingressado nos quadros do banco réu por concurso, a relação funcional é regida pela CLT, e que o Banco é uma sociedade de economia mista, com natureza jurídica de direito privado.

Para Socorro Guedes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem atribuindo uma interpretação ampliativa ao conceito de servidor público para alcançar não apenas os que se vinculam à Administração direta, como também os que exercem suas atividades nas entidades da Administração indireta. A sentença foi mantida em sua totalidade.

Processo nº 0654959-17.2019.8.04.0001

