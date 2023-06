Desembargadores Elci Simões e Jorge Lins recebem títulos de cidadãos de Rio Preto da Eva

Os desembargadores Elci Simões de Oliveira e Jorge Manoel Lopes Lins receberam, nesta semana, os Títulos de Cidadãos de Rio Preto da Eva, concedidos pela Câmara Municipal da localidade.

A solenidade ocorreu na última segunda-feira (26/06) no Plenário Antônio Henrique de Aguiar, da Câmara Municipal de Rio Preto da Eva. Na mesma oportunidade, os parlamentares do Município também concederam o título ao procurador-geral de Justiça do Amazonas, Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior.

Ao abrir a sessão solene, o presidente da Câmara Municipal de Rio Preto da Eva, vereador Henri Braga, falou da satisfação do Poder Legislativo Municipal em conceder os títulos de cidadãos aos desembargadores Elci Simões de Oliveira e Jorge Manoel Lopes Lins, assim como ao procurador-geral de Justiça do Amazonas, Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior. “Este é um reconhecimento ao empenho e ao desprendimento de homens em levar a justiça aos mais distantes pontos de nosso Estado”, afirmou.

Ao receber o título de cidadão riopretense, o desembargador Elci Simões de Oliveira agradeceu a homenagem citando que a honraria é motivo de orgulho. “É com muita alegria que recebo esta honraria e registro meu agradecimento aos vereadores que selecionaram nosso nome para receber esta distinta e honrosa homenagem. O título tem um grande significado para mim que sou natural de Manaus e atuei, como juiz, nesta comarca entre os anos de 1990 e 1993. O município de Rio Preto da Eva estará eternamente em meu coração”, afirmou o magistrado.

Também em discurso, ao receber o título de cidadão de Rio Preto da Eva, o desembargador Jorge Manoel Lopes Lins, presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM), enfatizou que recebeu a honraria como uma reverência ao trabalho da Justiça Eleitoral. “Observo este título, ora recebido, como uma homenagem, acima de tudo à Justiça Eleitoral, citando, nesta oportunidade, que as eleições constituem um dos pilares de sustentação do regime democrático, visto que é por meio do procedimento eleitoral que os cidadãos escolhem aqueles que irão representar seus interesses nos Poderes Legislativo e Executivo. Dessa forma, agradeço ao reconhecimento que a Câmara Municipal de Rio Preto da Eva presta ao TRE/AM, por meio da concessão deste título”, salientou o desembargador Jorge Manoel Lopes Lins.

Com informações do TJAM