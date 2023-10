TJDFT divulga procedimentos para aplicação da prova oral do concurso de Juiz de Direito Substituto

A Prova Oral do XLIV Concurso Público para Provimento de Cargos de Juiz de Direito Substituto da Justiça do Distrito Federal será realizada no período de 6 a 10 de novembro de 2023, às 9h, na sala de sessão nº 333 do Palácio da Justiça do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), localizado na Praça Municipal – Lote 1 – Bloco C, 3º andar, Brasília/DF.

A prova oral ocorrerá em sessão pública, na presença dos membros da banca examinadora, da equipe de aplicação da prova (servidores, cinegrafistas etc.) e do público, mediante exame individual e não simultâneo dos candidatos.

Para assistir à prova oral, o interessado deverá, necessariamente, fazer o seu agendamento, por meio do e-mail concursojuizdireito@tjdft.jus.br. Basta informar o dia e turno de sua preferência.

Com informações do TJDFT