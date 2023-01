‘Partícipes por instigação’ do terrorismo estão na mira da Procuradoria da República

O Coordenador do Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos, Carlos Frederico Santos, subprocurador geral da República, requereu ao STF, a instauração de outros três inquéritos sobre os atos golpistas de domingo, 8 de janeiro e pretende obter informações sobre os responsáveis pela depredação das dependências do Planalto, Congresso e Supremo, visando desvendar quem foram os autores intelectuais e partícipes por instigação dos atos antidemocráticos, além dos financiadores desses crimes.

São três investigações específicas, dentre elas as dos partícipes por instigação do vandalismo do último domingo. A ideia é apurar quem incentivou moralmente a prática desses atos, alimentando ainda mais a ideia de um golpe de estado, ou estimulando-a, podendo ser buscadas as autorias por meios das redes sociais.