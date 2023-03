Justiça americana abre processo criminal contra Donald Trump

O ex-presidente norte-americano, Donald Trump se tornou réu em um processo criminal e será chamado pela justiça de Nova York. A acusação sobre Trump relata que o ex-presidente, supostamente, teria pago US$ 130 mil, o equivalente a R$ 670 mil, em propina à atriz pornô Stormy Daniels, em 2016. O motivo desse pagamento seria o de abafar um possível prejuízo à imagem de Trump, que era candidato às eleições daquele ano, e não poderia ter sua imagem prejudicada com o escândalo da atriz, com quem teria tido um caso extraconjugal em 2006.

Trump se tornou oficialmente réu na ação penal autorizada pelo Grande Júri, formado por cidadãos americanos, escolhidos aleatoriamente para a deliberação do mérito da acusação. A maioria foi favorável ao indiciamento do ex-presidente.

Diversamente do modelo processual brasileiro, o Estado de Nova York, a exemplo de outros estados americanos, adota um rito de apuração penal em critérios de competência próprios, e a justiça pode convocar um Grande Júri, como no caso da acusação contra Trump.

O ex-presidente poderá se declarar inocente, mas se a acusação conseguir demonstrar a veracidade da imputação, o Grande Júri poderá decidir pela condenação ou não ante a independência jurídica dos membros do Conselho de Sentença.