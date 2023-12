Inscrições para concurso do MPAM iniciam na próxima quarta-feira (13)

A inscrições para o concurso público do Ministério Público do Amazonas (MPAM) terão inicio na próxima quarta-feira (13/12), e se encerram no dia 16 de janeiro de 2024. O edital oferece vagas e a formação de cadastro reserva em seu quadro de servidores.

A banca organizadora é a Fundação Carlos Chagas (FCC). O edital prevê vagas para o nível médio e superior, com cotas para pessoas negras e pessoas com deficiência física, e remuneração inicial de R$ 11.569,64 para superior completo e R$8.034,35 para ensino médio.

As inscrições devem ser realizadas pela internet, no site da Fundação Carlos Chagas (FCC), através do link www.concursosfcc.com.br. Os candidatos têm até o dia 17 de janeiro para concluir o pagamento referente ao valor de R$140,00 para vagas de ensino superior e R$ 110,00 para o ensino médio.

Veja o edital

Acesse aqui o conteúdo programático