Homem que matou namorada a facadas no apartamento do casal é condenado

A Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri de Santa Maria obteve a condenação de Evanildo das Neves da Hora, a 23 anos de reclusão, pelo feminicídio da namorada Cilma da Cruz Galvão. O crime foi cometido em outubro de 2021, no apartamento onde moravam, em Santa Maria. O réu não aceitava o término do relacionamento e cobrava que ela pagasse uma dívida de condomínio pelo tempo que moraram juntos. O julgamento foi realizado nesta quinta-feira, 23 de novembro.

O conselho de sentença, formado por sete jurados, aceitou as qualificadoras propostas na denúncia pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT): motivo torpe, pois a vítima queria se separar do réu, o qual só aceitava a separação se recebesse o pagamento da dívida; meio cruel, pois Evanildo desferiu 43 facadas na namorada; e recurso que dificultou a defesa da vítima; além de o crime ter sido praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (feminícidio).

Entenda o caso

Evanildo e Cilma namoraram por cerca de seis meses e, segundo as investigações, começaram a ter desentendimentos e ela tentou romper o relacionamento. O réu então passou a cobrar da vítima o valor que tinha pago de condomínio durante o período no qual moraram juntos. O crime ocorreu entre os dias 2 e 3 de outubro de 2021, no apartamento onde o casal morava, no condomínio Total Ville, em Santa Maria. Evanildo surpreendeu a vítima com 43 facadas e fugiu em seguida. Ele só foi preso, no Espírito Santo, em setembro de 2022. Cilma era diretora de políticas para mulheres e de combate ao racismo do Sindicato dos Empregados em Empresas de Asseio, Conservação, Trabalho Temporário, Prestação e Serviços Terceirizáveis no DF (Sindiserviços-DF).

Processo: 0707954-25.2021.8.07.0010

Com informações do MPDFT