Homem é condenado a mais de 28 anos de prisão por feminicídio

O Tribunal do Júri, no Fórum Ruy Barbosa, condenou um homem a 28 anos e quatro meses de prisão em razão de um feminicídio cometido em dezembro de 2019, em Salvador. Conforme a denúncia, no dia 27 de dezembro de 2019, Ubirajara de Santana Júnior asfixiou e desferiu chutes na cabeça da sua companheira, no interior da casa da vítima, no bairro do Uruguai. O crime foi qualificado por motivo torpe, por asfixia, recurso que impossibilitou a defesa da vítima e pela condição do sexo feminino, tendo sido cometido na presença das filhas do casal, ambas menores de idade.

A acusação foi sustenta no Júri pelo promotor de Justiça Davi Gallo. Na sentença, o juiz Paulo Sérgio Barbosa manteve a prisão preventiva do réu, que cumprirá a pena em regime inicialmente fechado.

A vítima veio à óbito em razão de traumatismo cranioencefálico e asfixia mecânica. Ainda conforme a denúncia, réu e vítima mantinham relacionamento há cerca de 12 anos, o qual sempre foi marcado por ameaças e agressões à Renata Caroline Paiva, inclusive com registro de ocorrência policial. Eles tiveram duas filhas, atualmente com 11 e dois anos de idade.

Com informações do MPBA