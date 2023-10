Escola Judicial do TJAM abrirá inscrições para Workshop de Prática Jurídica

As inscrições para o Workshop de Prática Jurídica, que faz parte da programação do Curso de Formação de Assessores de Magistrados promovido pela Escola Judicial do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (EJUD/TJAM), vão poder ser realizadas a partir do dia 30 de outubro, pelo sistema de secretaria EmeronWeb: (https://escola.tjam.jus.br/emeronWeb/externas/inscricoes/listar.xhtml) observando os requisitos necessários informados no início da capacitação para participação nas referidas oficinas.

O Curso de Formação de Assessores de Magistrados, que possui mais de 150 horas/aula, é dividido em módulos: autoinstrucional, on-line e presencial com a parte de oficina de Prática Jurídica. Nessa fase presencial, que tem 40 horas/aula, e que envolve as atividades do Workshop de Prática Jurídica, as turmas serão reduzidas, com vagas limitadas a 16 alunos por oficina.

Critérios para inscrição

Entre os critérios para este ciclo da capacitação estão: a comprovação por meio de certificado do curso de Redação Oficial oferecido pela EJUD de forma autoinstrucional; a participação efetiva nos módulos online do referido curso, obtendo a frequência mínima de 75% no total das aulas; a realização das atividades propostas em todos os módulos do curso; ser servidor efetivo ou comissionado do TJAM e estar atuando na área da formação prática da oficina ofertada.

Após o encerramento do período das inscrições, o núcleo de pedagogia da EJUD irá disponibilizar nas mídias sociais e no site da Escola e do TJAM, a lista com os alunos por tema abordado em cada Workshop: Prática de Acórdão Criminal 2º Grau, Prática de Decisão Judicial Criminal 1º Grau, Prática de Sentença Cível 1º Grau, Prática de Decisão Judicial Cível 1º Grau, Prática de Sentença Criminal 1º Grau e Prática de Acórdão Cível 2º Grau.

As aulas serão ministradas a partir do dia 6 de novembro, no horário das 9h00 às 11h30 e das 15h00 às 17:30, de acordo com a oficina escolhida, na sala de aula localizada no Centro Administrativo Desembargador José de Jesus Ferreira Lopes, prédio anexo à sede do Tribunal de Justiça, na avenida André Araújo, no bairro Aleixo, zona centro-sul da cidade. Entre os formadores estão os magistrados Naira Norte, Diego Cantoário, Gonçalo Brandão, Marcelo Cruz e Rosberg Crozara e os assessores de 1º e 2º grau Luís Felipe Ugarte Pinheiro, Luciana Kossoski Felix de Moraes Rezende, Camila Brasil e Hamilton Gomes de Santana Neto.

Durante a participação no Workshop de Prática Jurídica os alunos vão ser capacitados nas técnicas mais importantes para a redação de minutas de despachos, sentenças e acórdãos, contribuindo para o desempenho eficaz das funções de assessoramento e assistência em gabinetes de juízes e desembargadores da Justiça Estadual.

Com informações do TJAM