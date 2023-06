Dez atendimentos são registrados pelo Juizado do Torcedor durante Fla x Flu no RJ

O Posto Avançado do Juizado do Torcedor e dos Grandes Eventos instalado no Maracanã registrou, na noite de quinta-feira, dia 1º de junho, 10 atendimentos durante partida entre Flamengo e Fluminense pelas oitavas-de-final da Copa do Brasil 2023.

Onze pessoas foram retiradas do estádio, sendo sete por estarem com cartazes, bandeiras ou símbolos ofensivos (art. 13 A, inciso II, da Lei 10671/200) e quatro por carregarem bebidas ou objetos que possibilitam a prática de violência (art 13 A, inciso II, da Lei 10671/2003). Um homem, suspeito de atuar como cambista, teve audiência designada para o dia 19 de julho. Também foi registrado um caso de porte de drogas para consumo próprio.

O magistrado que esteve à frente do Juizado do Torcedor durante o jogo foi o juiz Bruno Monteiro Rulière.

Com informações do TJ-RJ