Defensoria abre inscrição para estágio com bolsa de R$1,2 mil no Amazonas

A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM), por meio do Polo do Médio Madeira, está com inscrições abertas para o processo seletivo de graduação em Direito. O candidato aprovado vai atuar presencialmente na sede do Polo, no município de Manicoré.

As inscrições devem ser feitas até às 23h59 de quinta-feira (29), por meio do endereço eletrônico [email protected], mediante o envio de documentos como cópias do RG, CPF, comprovante de residência, declaração escolar e currículo atualizado.

Para participar, os interessados devem estar matriculados em curso de Direito, devidamente reconhecido pelo MEC. A prova escrita será realizada no dia 2 de julho. Entre os dias 5 e 6, serão realizadas as entrevistas com os candidatos que obtiverem os melhores resultados e no dia 7, será divulgado o resultado final da seleção.

Segundo a organização do processo seletivo, o certame prevê o preenchimento de vaga, além de formação de cadastro reserva. Ao aprovado, será ofertada bolsa-auxílio no valor de R$ 1.251,65 e vale transporte de R$ 167,20. A carga horária de trabalho é de 30h semanais, sendo de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

O Polo do Médio Madeira fica sediado no município de Manicoré, mas atende também os municípios de Borba, Nova Olinda do Norte e Novo Aripuanã.

Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected].

Com informações da DPE-AM