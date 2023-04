CPI distrital dos atos antidemocráticos diz que CAC’s foram vitais para ataques em Brasília

Chico Vigilante, deputado distrital por Brasília, diz que os atos de 08 de janeiro, no Distrito Federal, tiveram uma acentuada participação de CAC’s. De acordo com Vigilante, os depoimentos colhidos pela CPI revelam que havia protagonismo direto dos CAC’s nos movimentos que sucederam as eleições de 2022. A presença teria sido ostensiva, e que houve articulação entre os grupos armamentistas. Chico Vigilante concluiu que os ataques contaram com uma participação vital de manifestantes com registro de caçador, atirador e colecionador, os CAC’s.

Além disso, o deputado acusou que houve o envolvimento de diversos agentes ao redor dos ataques, mas sem que se pudesse afastar o protagonismo dos CAC’s, como decorrência de um movimento que sucedeu às eleições de 2022, em que se exigiu a anulação do pleito eleitoral no qual Bolsonaro restou derrotado. “Eles convocaram uns aos outros até Brasília para tomar o poder”, encerrou Chico Vigilante sobre o tema.