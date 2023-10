Concurso na Paraíba tem 12 vagas de auditor de contas públicas

A Controladoria-Geral da Paraíba está com inscrições abertas, até o dia 6 de novembro, para concurso com 12 vagas de auditor de contas públicas, com salário inicial de R$ 13,5 mil. A taxa de inscrição é de R$ 200. O processo seletivo é organizado pela FGV conhecimento.

As vagas se dividem entre as áreas de auditorias governamental, contábil e de finanças, de obras e de tecnologia da informação. O edital requer a formação dos candidatos em Administração, Arquitetura, Ciências Contábeis, Direito, Economia, Engenharia ou Tecnologia da Informação.

O concurso terá três fases: prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; curso de formação; e avaliação de títulos, ambos de caráter classificatório. A primeira etapa será aplicada no dia 3 de março de 2024, em João Pessoa, das 13h às 18h.

Organização

Com informações do Conjur

Clique aqui para ver o edital