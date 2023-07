Traficante é condenado a 31 anos de prisão por matar rival

A 1ª Promotoria de Justiça junto à 1ª Vara Criminal de Campos dos Goytacazes obteve, nesta segunda-feira (24/07), a condenação de Diego Silva Batista a 31 anos e oito meses de reclusão, pelo assassinato de Alexandre Silva de Souza e pela tentativa de homicídio de outras duas pessoas, em dezembro de 2021. Os crimes ocorreram no bairro Parque São José, em Campos, e foram denunciados pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) em janeiro de 2022.

De acordo com a denúncia, no dia 8 de dezembro de 2021, na Rua Celso de Souza, no Parque São José, Diego e Ronilton Silveira Machado Júnior, que se encontra foragido e teve seu julgamento desmembrado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Campos, saltaram de um carro e atiraram diversas vezes contra Alexandre, pelo fato de a vítima pertencer a um grupo criminoso rival ao dos denunciados. Após matarem Alexandre, os dois passaram a atirar contra duas pessoas que estavam no local com a vítima, que conseguiram correr e escaparam dos tiros.

O homicídio cometido contra Alexandre se deu por motivo torpe, uma vez que motivado por questões relacionadas ao tráfico de drogas, em razão de a vítima pertencer à facção TCP, rival daquela a qual pertencem os denunciados (ADA). Além disso, foi praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi pega de surpresa, sem chance de defesa ou fuga.

Com imnformações do MPSC