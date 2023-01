PF encontra na casa de Anderson Torres uma minuta para Bolsonaro mudar resultado das eleições

Durante uma ação de busca e apreensão da Polícia Federal realizada na residência do ex-ministro da justiça, Anderson Torres, na última terça-feira (10), foi encontrado uma minuta (decreto) a ser editada pelo ex-presidente, Jair Bolsonaro (PL), para instaurar estado de defesa, na sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Segundo a PF, o material indica que foi produzido após os resultados das eleições, em que Luiz Inácio Lula da Silva, foi eleito. Segundo a Folha de São Paulo, o objetivo do texto era o de reverter o resultado das eleições em favor do ex-presidente.

Anderson Torres já possui uma ordem de prisão por determinação do Ministro, Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Torres continua no Estados Unidos sem previsão de volta para o Brasil.