Ato judicial deliberado sem a exigida intervenção do Ministério Público impõe anulação

Ausente a intimação do Ministério Público em processo onde há interesse de incapaz e havendo prejuízo aos menores, imperiosa a nulidade da sentença combatida, firmou o Desembargador Airton Luís Corrêa Gentil em autos que foram examinados em recurso por Promotor de Justiça Bruno Batista da Silva.

A decisão atacada, concedia alimentos a menores, ao entendimento de que os requerentes demonstraram a relação jurídica em desfavor do réu, do qual eram filhos, conforme se provou com certidões de nascimento. Ao depois, os autos foram extintos, sem julgamento do mérito, pois não teria sido regulada a capacidade postulatória dos interessados. A decisão foi prolatada sem a participação do Ministério Público.

O Promotor de Justiça argumentou que é nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir. E, com base nesses fundamentos, pediu a anulação da decisão ao Tribunal de Justiça.

Em segundo grau, a decisão firmou que “ausente a intimação do Ministério Público em processo onde há interesse de incapaz e havendo prejuízo aos menores, imperiosa a nulidade da sentença combatida, inteligência a que se extrai do artigo 178, II, combinado com o artigo 279, ambos do código de processo civil”.

Processo nº 0000102-59.2014.8.04.7401

