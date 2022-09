Amazonas Energia somente pode proceder a cortes se houver débitos injustificados

O Termo de Ocorrência de Inspeção lançado unilateralmente pela Amazonas Energia contra a cliente Eliana Tavares impulsionou ação judicial contra a concessionária em que a consumidora obteve ordem para que seu bom nome não venha a ser lançado na lista de devedores que a empresa usa nos casos em que firma ter constatado ligação irregular. Em liminar concedida por Ian Andrezzo Dutra, da 17ª Vara Cível de Manaus, se concluiu que a medida deveria ser concedida para evitar a interrupção dos serviços essenciais.

Na ação subscrita pelos advogados Ediney Costa da Silva e Sebastião Brito Ramos, a autora demonstrou que houve fundamentos suficientes para que se admitisse que a empresa de energia, além de abster de um possível corte dos serviços também ficasse impedida de lançar o nome da cliente no cadastro de inadimplentes.

Concomitantemente, a ação levou ao Judiciário o pedido de que a autora venha a ser indenizada ante a censurabilidade da conduta praticada pela empresa de energia porque a atitude da empresa, deveras, lhe tenha causado mais do que aborrecimentos. Além de concluir por desvio de energia elétrica de forma unilateral, sem a utilização de procedimentos legais e exigíveis, a empresa ainda enviou fatura de enorme valor que em muito havia superada a média de consumos anteriores, explicou a consumidora em sua petição.

A medida requestada foi atendida pela justiça, ao fundamento de que o serviço de energia elétrica é essencial, cuja prestação há de ser contínua, podendo ser suspensa apenas se comprovado o inadimplemento injustificado do consumidor, o que não teria se verificado no caso examinado, com a determinação de que a concessionária ficasse impedida de efetivar o corte ou o tendo feito que promovesse de imediato a religação.

Processo nº 0746738-48.2022.8.04.0001

