Ter medo de cultura é temer a liberdade, diz Luiz Inácio Lula da Silva

Diversamente de Bolsonaro, ao se referir à lei Rouanet – Lei de Incentivo à Cultura e que autoriza o financiamento privado para iniciativas culturais, sob isenção do imposto de renda, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva disse ontem que a cultura tem de se transformar numa coisa a que todo mundo tenha acesso. Bolsonaro teve poucos projetos incentivados pela Lei.

“Eu quero que vocês saibam que vamos recuperar o Ministério da Cultura e vamos criar comitês estaduais de cultura para que a cultura se transforme numa coisa a que todo mundo tenha acesso, para que a cultura se transforme numa indústria de produzir emprego e de gerar renda”, ele disse.

Durante o Governo Bolsonaro a Lei Rouanet passou por um processo de desidratação, com tentativas de censura em editais públicos e um discurso de ódio à cultura, incendiado pela guerra cultural encampada por apoiadores do atual presidente. Lula, ontem, comparou o respeito à cultura com o respeito à democracia.