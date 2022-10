Nome de Lula para o Ministério da Fazenda é a grande expectativa do mercado

Num curto prazo se espera que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, dê as diretrizes para os efeitos práticos do mercado, pois essa definição é relevante para que se instaure um clima de tranquilidade, firma analistas da área econômica. Sinais concretos sobre a área econômica é o que esse mercado espera.

Luiz Fernando Figueiredo, ex-diretor do Banco Central do Brasil opinou que ‘sem novas informações ao longo deste domingo, acho que os mercados sofrem um pouco amanhã, mas vão ficar na expectativa. Mesmo assim, se vier um bom nome na área econômica, uma agenda boa, acho que o mercado tende a se recuperar, mesmo que acabe sofrendo um pouco em um primeiro momento”.

O anúncio dos nomes que integrarão a área econômica do governo tem o potencial de diminuir a incerteza e podem melhorar as expectativas, sobretudo caso Lula decida anunciar um ministro da Fazenda em uma agenda pró mercado. Lula, ontem, firmou para uma multidão que precisa de dois dias para descansar. A expectativa é que a partir de quarta feira haja os esperados anúncios.

De certo modo, o mercado também apostou nessas eleições, e a aposta não foi em Luiz Inácio Lula da Silva, com a possiblidade de uma reação negativa dos ativos locais a partir da data de hoje. Dados podem flutuar a partir desta segunda, como o aumento do dólar e as curvas negativas da Bolsa. Esse impacto poderá diminuir, se acaso Bolsonaro dê o sopro de que reconheça a vitória do petista.