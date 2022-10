Mulher agredida em Santa Catarina após comemorar vitória de Lula teve também carro depredado

Na noite de ontem, em Santa Catarina, uma mulher foi agredida e teve o carro depredado em Itapema, no litoral norte do estado sulista enquanto comemorava a vitória do candidato eleito Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República. Um vídeo que circula nas redes sociais mostrou todo o acontecimento.

A mulher leva um tapa no rosto de um homem vestido de verde e amarelo e cai ao chão. Na sequência, outros homens, também vestidos de verde e amarelo, empurram a mulher para dentro do carro e chutam o veículo, provocando danos no automóvel.

A vítima contou à Polícia que comemorava a vitória de Lula na rua, foi ofendida e ligou para a polícia. A agressão ocorreu no momento em que ela esperava a chegada dos policiais militares. À causa está sendo dado o tratamento descrito no procedimento que apura as infrações penais de menor potencial ofensivo.