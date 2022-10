Beto Simonetti parabeniza Lula e diz que compromisso é com o Estado Democrático de Direito

O presidente da OAB, Beto Simonetti, parabenizou o presidente eleito na noite de ontem, domingo em carta encaminhada e registrou que o compromisso da Instituição é com o Estado Democrático de Direito. Simonetti fez alusão aos trabalhos da Ordem que agrega advogados deste país e que também se empenhou na fiscalização e na transparência das eleições neste segundo turno.

Simonetti firma que o trabalho da Justiça Eleitoral permitiu ‘contabilizar milhões de votos, em poucas horas, com transparência e confiabilidade’. As eleições foram acompanhadas, como relata o presidente da OAB pelo Conselho Federal- CFOAB, onde sagrou-se democraticamente vencedor o presidente Lula e os governadores para o quadriênio 2023-2026.

“Como uma das entidades responsáveis por acompanhar e fiscalizar as diferentes etapas do processo eleitora, a OAB tem a satisfação de, ao término de mais um pleito, reafirmar seu reconhecimento ao trabalho de excelência desempenhado por servidores e magistrados da Justiça Eleitoral. A atuação do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais permitiu contabilizar milhões de votos, em poucas horas, com transparência e confiabilidade”, firmou Simonetti.