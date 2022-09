Risco de esquecimento do crime pelas testemunhas permite que sejam ouvidas previamente

O tema esquecimento dos fatos também envolve o sistema de provas do processo penal, e, para que esses fatos estejam protegidos do perigo de não serem demonstrados em harmonia com o contraditório e a ampla defesa, dentro do sistema acusatório penal, não se pode negar ao Ministério Público o direito de trabalhar com o fim de obter essas provas ou até de antecipá-las, afastando o risco de que possam desaparecer. O entendimento é reflexo de decisão da Corte de Justiça do Amazonas em acórdão relatado pelo Desembargador Jomar Ricardo Saunders Fernandes.

O tema veio à discussão por meio de recurso do Ministério Público com assento em Vara Criminal na qual o magistrado indeferiu o pedido da acusação para que houvesse a produção antecipada de provas, a ser realizada com a prévia ouvida de policias militares que atuaram na investigação de um furto simples, cujo acusado havia se evadido do distrito da culpa.

Decretada a revelia do acusado, o Promotor entendeu ser pertinente, face a suspensão do processo, a ouvida de testemunhas de acusação, como permitido no artigo 366 do CPP, onde se prevê a produção de provas consideradas de natureza urgente, e, se for o caso, concretizar o decreto de prisão preventiva.

Indeferido o pedido, o Ministério Público considerou ser inquestionável que o decurso de largo lapso temporal entre o fato e a oitiva dos agentes da lei comprometeria sobremaneira a lembrança e a própria integridade do que poderia ser reproduzido em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. O recurso foi admitido e provido.

Processo nº 0661909-76.2018.8.04.0001

