Sem juízes independentes e sem imprensa livre não há democracia diz Weber em discurso de posse

Em uma cerimônia sem a presença do presidente Jair Bolsonaro, a Ministra Rosa Weber tomou posse nesta segunda feira como presidente do Supremo Tribunal Federal. O mandato de Weber, dentro do cronograma previsto, terá duração até outubro do ano vindouro. Sob aplausos, Weber firmou que não admitirá o descumprimento de ordens judiciais.

Em um Estado Democrático de Direito não se pode sequer cogitar de que ordens judiciais possam ser descumpridas, arrematou a Ministra. Em seu discurso ponderou que o STF tem sido vítima de ataques injustos e reiterados sob a pecha de um mal compreendido ativismo judicial.

Rosa defendeu o Estado de Direito, a laicidade e a rejeição ao discurso de ódio. Afirmou ter a certeza que “sem um Poder Judiciário independente e forte, sem juízes independentes e sem a imprensa livre não há democracia”. A ministra também fez a defesa do sistema eleitoral.