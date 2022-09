TJAM divulga novas nomeações de aprovados no concurso público de 2019

O Tribunal de Justiça do Amazonas divulgou novas nomeações de aprovados no concurso público para provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva em cargos de nível superior e de nível médio da instituição, regido pelo Edital n.º 01/2019.

Os atos, de número 666 a 679, assinados pelo presidente do TJAM, desembargador Flávio Pascarelli, foram disponibilizados no Diário da Justiça Eletrônico de 08/09, nas páginas 1 a 6 do Caderno Administrativo.

Para o cargo de analista judiciário, especialidade analista de sistemas, foram nomeados: Max William Moreira de Carvalho, 3.º colocado para vaga destinada a candidatos negros; Tatianne Silva Nobrega, 11.ª colocada para vaga de ampla concorrência; Giuliano Shintarow Takeda, 2.º colocado para vaga destinada a pessoas com deficiência; Milton Cezar de Araujo e Lima Neto, 12.º colocado para vaga de ampla concorrência; Felipe Barreto Fernandes, 4.º colocado para vaga destinada a candidatos negros; Joao Alexandre Bonin de Mello, 13.º colocado para vaga de ampla concorrência; Kellen Fabiane Pinage Gorayeb, 14.ª colocada para vaga de ampla concorrência.

Para o cargo de assistente judiciário, especialidade programador, foram nomeados: Carlos Alberto de Jesus Vasconcelos, 4.º colocado para vaga destinada a pessoas com deficiência; Fagnum da Silva Araujo, 5.º colocado para vaga destinada a candidatos negros; Fabricia Moreira Galibi, 26.ª colocada para vaga de ampla concorrência; Luis Carlos de Miranda Santos Junior, 27.º colocado para vaga de ampla concorrência; Marcilane de Aguiar Freitas, 28.ª colocada para vaga de ampla concorrência; Vicente Auri de Lima Tavares, 29.º colocado para vaga de ampla concorrência; Artur Marques Magalhães, 30.º colocado para vaga de ampla concorrência.

Na edição do DJE de 01/09, também foi divulgada a nomeação do concursado Caio Moraes Araújo, 33.º colocado para vaga de ampla concorrência, para exercer o cargo efetivo de analista judiciário – especialidade em Direito, para a capital.

Fonte: Asscom TJAM