Professora encontra duas armas em mochila de aluna em São Paulo

Em Santo André, São Paulo, uma professora achou na mochila de uma criança de 03 anos de idade duas armas antigas em uma escola da rede municipal, no ABC paulista. Eram das garrochas, e foram encontradas no dia de ontem pela professora na creche Adagisa Boccacino Pinheiro de Faro, no Jardim Mareck.

Com a descoberta, foi acionado a Guarda Civil Municipal, bem como os familiares da criança. Na delegacia, a mãe da menina contou que as armas estavam guardadas no porta malas do carro da família e seriam utilizadas em uma festa, onde ela se vestiria de Maria Bonita.

Entretanto, quem teria pego essas armas seria o tio da criança, que as colocou na mochila da menina. A Polícia constatou que as armas estavam em mal estado de conservação, e instaurou inquérito para apuração detalhada dos fatos e de suas circunstâncias.