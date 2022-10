Agente da PRF é morto em tiro pelas costas na tentativa de assalto sofrido no Rio

O Policial Bruno Vanzan, de 41 anos de idade, veio a óbito em decorrência de ter sido vítima de assalto, com tiro pelas costas, fato ocorrido ontem a tarde na Zona Oeste do Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Militar, que acompanhou o caso, o assalto se deu na hora da reação do federal, que reagiu ao descer do automóvel.

A Polícia Rodoviária Federal disse que ‘lamenta o ocorrido e manifesta sua solidariedade, desejando que Deus dê conforto aos familiares, amigos e colegas neste momento de luto’. Vazan deixa mulher e dois filhos.

A Polícia realizou uma operação na Vila Kennedy, zona oeste, para onde os criminosos teriam fugido, mas não há informações de prisões, tiroteios ou apreensões. Deram apoio à operação dois helicópteros da Polícia Civil e um blindado da Polícia Militar, além de viaturas da Polícia Rodoviária Federal.