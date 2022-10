Não foi suicídio, disse a polícia do Rio, houve homicídio praticado pela militar contra o marido

Um caso que foi inicialmente registrado como suicídio sofreu mudanças no Rio de Janeiro e levou ao indiciamento e pedido de prisão de uma militar, Fabiana Pereira Ribeiro, de 41 anos, pela morte do marido. O fato ocorreu nesta ano, no dia 28 de fevereiro, na Ilha do Governador, zona norte do Rio. A vítima foi encontrada morta na residência do casal. No início, a oficial acionou a a policia, e disse que seu marido, Luiz Alberto Muniz do Cabo, de 48 anos, havia cometido suicídio.

Passados os primeiros movimentos de investigação, a Polícia suspeitou de que o suicídio foi um disfarce da policial ante as circunstâncias do caso concreto. A vítima, quando encontrada estava deitada de lado, na cama e coberta cum um edredom e não havia manchas de sangue nas mãos da vítima. Além disso, as testemunhas, empregadas que trabalhavam na casa, informaram que as brigas entre o casal eram constantes e a mulher era agredida pelo marido.

Dentro desse contexto, a vítima, com seguidas agressões sofridas pelo marido, também era ameaçada com armas sem registro, mantidas em casa pelo companheiro. O policial foi morto com um tiro na têmpora direita, enquanto dormia na cama, enfatizou a polícia, ao depois do exame pericial. A militar foi indiciada e foi pedida sua prisão.