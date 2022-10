Pensão por morte é concedido a neta que vivia sob a guarda da avó no Amazonas

A Desembargadora Maria das Graças Pessoa Figueiredo, do Tribunal de Justiça, fixou pela concessão do direito de pensão por morte a neta menor de idade que esteve sob guarda de avó falecida. Fundamentando sua decisão, a relatora firmou que, embora a menor em guarda não tenha sido incluída no rol dos dependentes previstos em lei previdenciária aplicável, é dada à presunção de que ‘a guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários’, há de ser concedido esse direito. A tutela foi concedida por meio de agravo de instrumento usado por Ester Barbosa contra decisão do juízo fazendário, que havia entendido de forma diversa.

A ManausPrev havia avaliado, em decisão administrativa, que o direito a pensão por morte a neta sob guarda não teria previsão legal, sobretudo em razão do advento do Artigo 23, § 6º, da Emenda Constitucional nº 103/2019, o que denominou de regra de aplicabilidade imediata. O dispositivo firma que equipara-se a filho, para fins de recebimento da pensão por morte exclusivamente o enteado e o menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica. A diferença é que a guarda não destitui o poder familiar dos pais biológicos, apenas o limita, enquanto a tutela é forma de inserir o menor em família substituta.

Ocorre que, no exame do caso concreto, se verificou que a neta viveu, desde tenra idade, sob a dependência econômica de sua avó, fato que se perdurou até o falecimento da segurada em dezembro de 2021. Além disso, a guarda em exame e de que os autos examinaram, havia sido concedida judicialmente, após regular trâmite processual.

A decisão se louvou, ainda, no disposto no Artigo 33, § 3º, do ECA onde se prevê: “a guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários”. O julgado trouxe à lume a decisão da 1ª Seção do STJ, no RMS nº 36.034/MT, estabelecendo que o segurado do regime previdenciário detentor da guarda judicial de criança ou adolescente, em caso de óbito do guardião, será assegurado o benefício da pensão por morte ao menor sob guarda, ainda que este não tenha sido incluído no rol de dependentes previsto na lei previdenciária aplicável, dada à presunção de dependência econômica para fins previdenciários.

Leia o acórdão :