Polícia do Rio chega à viúva que pode ter morto o marido para receber seguro

A Polícia do Rio de Janeiro impulsiona as investigações sobre a morte de motorista de aplicativo que desapareceu na Baixada e foi encontrado com a mão amputada na Tijuca, no dia 04 de outubro. Cuidou-se um motorista de aplicativo, identificado como Alberto de Oliveira Gomes, de 68 anos, que desapareceu aos 26 de setembro deste ano. Quando encontrado, Alberto estava somente de bermuda e tênis, e nessas circunstâncias foi localizado na Estrada das Paineiras, no Parque Nacional do Tijuca, próximo a uma ribanceira, já em estado de decomposição. A identificação do corpo somente foi possível por meio das digitais. Instaurado o inquérito para apurar o crime a Polícia chegou até a viúva de Alberto, com a qual a vítima teria um relacionamento conturbado e se chegou às informações, também de que a vítima teria duas apólices de seguro de R$ 300 mil cada, nas quais a mulher figurava como única beneficiária. Há um pai de santo envolvido, com proximidade à suspeita, também investigado.

Na sequência, por haver prova da materialidade do crime e fundadas suspeitas de autoria, com base na lei 7.960, a polícia conseguiu obter dois mandados de prisão temporária: um contra a viúva e o outro contra o pai de santo, possivelmente envolvido, com a imputação de homicídio e ocultação de cadáver do motorista.

Encontram-se temporariamente presos Andreia Ramos Corte e Marcos Felipe Oliveira Santana, com indicações de que, em concurso de pessoas, tenham planejado a morte do motorista, para que a viúva recebesse seguros que, somados, atingiriam a cifra de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).

Os depoimentos de Andreia levantaram as suspeitas da autoridade policial. Enquanto Andreia firmou que teria uma vida tranquila com o falecido marido, os filhos narraram uma vida conturbada por desentendimentos do pai com a mulher. Durante o período do desaparecimento, um dos filhos da vítima narrou que ao ir até a residência do pai, para falar com a madrasta, lá encontrou o pai de santo Marcos Felipe.

Durante o resgate do corpo, Marcos Felipe estaria presente, e teria, inclusive dito aos Bombeiros que o corpo somente fora encontrado porque havia solicitado o auxílio de uma ‘pomba gira’ que lhe indicara onde procurar. Marcos depôs que, no dia do desaparecimento Andreia esteve consigo no seu barracão espírita, com rotina de consultas, búzios, e outros trabalhos espirituais. Ademais, com a apreensão do telefone de Andréia se verificou que a ex-mulher, no período dos fatos, se comunicou intensamente com o pai de santo, inclusive durante um momento em que, em nítida contradição, o pai de santo dissera que estariam juntos. Não se definiram motivos do crime, e a prisão é temporária. As investigações avançam.