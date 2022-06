Pena de demissão de servidor não é anulada com meras suposições, diz Justiça do Amazonas

O Desembargador José Hamilton Saraiva dos Santos negou, no mérito, pedido do servidor José Corrêa, do Município de Iranduba, em Mandado de Segurança , que teve o objetivo de declarar nula a decisão de Comissão Disciplinar que concluiu pela sua demissão do cargo de professor do Município, ao fundamento de que teria incidido na conduta de acumular cargos públicos de maneira indevida. A nulidade indicada na formação da Comissão Processante fora a de que sua Presidente figuraria em investigação pelo mesmo fato ante o Tribunal de Contas do Estado. O julgado firmou, entrementes, que não houve a demonstração de qual interesse teria a servidora Antônia Alves de macular a independência e a imparcialidade da Comissão Processante, ausente, assim, provas pré-constituídas.

Embora a ação tenha preenchido requisitos de sua admissibilidade, à saber, pressupostos subjetivos e objetivos, não restou demonstrado, de plano, o ato ilegal malsinado na ação, que se resumiria no fato de que haveria ilegalidade na composição da Comissão Processante, especialmente porque a Presidente dessa Comissão figuraria em rol de investigados da Corte de Contas do Amazonas, da mesma forma, pela acumulação ilícita de cargos públicos.

O julgado avaliou, entretanto, que o Impetrante levou aos autos uma notificação do TCE/AM, sem data, sem numeração, na qual se pode verificar que a nominada servidora constava de relação de servidores investigados por acúmulo de cargos, mas essa identificação não seria suficiente para se concluir suspeição da servidora na condução do processo administrativo a ponto de macular o ato.

Restou, nessa linha conclusiva, a falta da prova pré-constituída, no momento da impetração do writ, sem haver se denotado direito líquido e certo ao pedido de anulação realizado. Documento sem identificação de data ou sequer de sua numeração, não se podendo concluir pela contemporaneidade das alegações do Impetrante, apreciou o julgado.

Ausentes, nesse contexto, qualquer prova de que a nulidade pudesse ser acolhida, pois quem instaura procedimento para averiguar as irregularidades praticadas pelos servidores é o Município, e não houve provas de que tivesse ocorrido condenação da servidora, no Município, pelo fato acúmulo de cargos públicos, o que imporia afastar a tese de conduta suspeita na presidência da Comissão Processante. Não se podem conhecer de nulidades com meras suposições, firmou o julgado, que, dessa forma, denegou, no mérito, o pedido de anulação de demissão do cargo do servidor impetrante.

Processo nº 0603147-39.2021.8.04.4600

