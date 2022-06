IPTU inexigível ante a prescrição do crédito não deve impedir venda de imóvel em Manaus

O Desembargador João de Jesus Abdala Simões deu por acertada a decisão do juízo da Vara Especializada da Dívida Ativa Municipal que concedeu medida cautelar para que a Prefeitura Municipal suspendesse a exigibilidade de crédito tributário corresponde a cobrança de IPTU considerada inexigível pela prescrição. A dívida remontaria aos anos de 2012 a 2014. O Município agravou, pois foi compelido a emitir certidão negativa de débitos municipais, e defendeu a tese de ilegitimidade da autora, Intercemente Brasil SA, que não seria a proprietária do imóvel, objeto do processo. O recurso foi rejeitado.

O juízo agravado considerou em sua decisão que a partir dos documentos juntados pela Requerente os débitos referentes aos anos de 2012 a 2014, objeto da lide, não foram ajuizados, motivo pelo qual possivelmente restaram fulminados pela prescrição, pois a Municipalidade havia deixado de opor os executivos fiscais e concedeu a suspensão da cobrança em tutela de urgência com a determinação de que fosse expedido a certidão postulado a fim de que a interessada pudesse fazer a alienação de um imóvel localizado na Av. Puraquequara, em Manaus.

A Prefeitura argumentou que não havia a evidência da probabilidade do direito ou de perigo de dano ao resultado útil do processo e de que a requerente sequer seria a parte legítima para compor o processo, pois o imóvel havia sido alienado para outra pessoa e que a decisão interlocutória foi precipitada.

O julgado, no entanto, trouxe à baila o entendimento de que a legitimidade diz respeito ao vínculo entre os sujeitos de determinada demanda e a situação jurídica afirmada, que os autorizam a gerir o processo e que a ação se deu justamente porque a interessada necessitava de certidão negativa de ordem fiscal para viabilizar a alienação do bem, de onde se poderia concluir que sem o referido documento a dita alienação não poderia ser efetivada.

