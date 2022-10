Institutos de Pesquisa Eleitoral estão oficialmente na mira da Polícia Federal

Institutos de Pesquisa Eleitoral estão oficialmente sob a investigação da Polícia Federal. A Polícia Federal abriu nesta quinta feira, dia 13 de outubro, uma investigação formal sobre os institutos de pesquisa eleitora. O inquérito foi requisitado pelo Ministro da Justiça, Anderson Torres, a partir de uma representação da campanha do Presidente Jair Bolsonaro.

Para o Ministério da Justiça, houve uma divulgação de pesquisa fraudulenta, e que essa realidade exige uma averiguação de natureza criminal, pois, afinal, a conduta está descrita na legislação brasileira como ato ilícito penal. Para o Ministério da Justiça os institutos que fazem pesquisa de intenção de voto mentiram a respeito dos dados que foram divulgados dentro do processo eleitoral em face das intenções de voto.

Bolsonaro recebeu 43,2% dos votos válidos, e nessa condição, está disputando o segundo turno das eleições contra o adversário petista, Luís Inácio Lula da Silva. Segundo os dados que se combateram e se combatem, Bolsonaro teria 36 ou 37% dos votos válidos. Na mesma linha de intelecção que deu causa à requisição do inquérito policial, Fernando Haddad, em São Paulo, dispunha de uma preferência nas pesquisas eleitorais, porém terminou em segundo lugar, atrás do bolsonarista Tarcísio de Freitas, do Republicano.