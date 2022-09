Antes de Bolsonaro armas chegavam de maneira irregular defende Tarcísio de Freitas

A agenda armamentista do Presidente Jair Bolsonaro foi defendida pelo candidato a Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, hoje, dia 20 de setembro. Para o ex-ministro, a população sem andou armada. Embora não tenha nominado expressamente, levou à interpretar que a gestão de Bolsonaro ajudou a melhorar os indicadores de segurança pública.

Tarcísio é ex-ministro e candidato ao governo de São Paulo. Tarcísio deu a entender, em declarações de campanha, no dia de hoje, que as flexibilizações do governo de Jair Bolsonaro ajudaram a melhorar indicadores de segurança pública.

Quando o bandido não tem a certeza se a pessoa está armada ou não, ele pensa duas vezes, justificou Tarcísio, dando ênfase às suas colocações. O ex-ministro da infraestrutura defende, que, se eleito Governador de São Paulo valorizará os agente da segurança, não somente com melhor remuneração, mas com o aprimoramento de assistências sociais.