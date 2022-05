Imagens de câmera delatam suspeito de morte de servidora do TRT à Polícia do Amazonas

A Polícia Civil do Amazonas após reunir subsídios da cadeia de provas que possivelmente esclareça o assassinato da servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, Silvanilde Veiga, no último dia 21 de maio, acena para o desfecho das investigações, pois concluiu haver indícios de autoria do vigilante do prédio onde a vítima morava, na Ponta Negra, em Manaus. Silvanilde foi morta dentro do seu próprio apartamento, com requintes de crueldade.

A vítima foi encontrada morta pela filha que encontrou o corpo da mãe estendido no chão da sala, de bruços, sobre uma poça de sangue. Esse detalhe, bem como o fato de que o local não tinha sinais de arrombamento, além de que o celular da vítima não fora encontrado, evidenciando-se que havia sido levado pelo criminoso levou a DEHS a investir em diligências que a aproximaram do esclarecimento dos fatos.

Imagens do Sistema de Câmeras de Segurança do condomínio foram requisitadas, vistoriadas e conferidas. Destacou-se, após horas de interpretação dessas imagens e de sua possível correlação com os fatos, uma circunstância que chamara a atenção da Polícia e de uma possível relação de causa e efeito com o fato apurado: O vigilante, Caio Souza, saíra do local com a camisa ensanguentada. Preso, se limitou a dizer que foi um acidente. A Polícia apura os fatos e suas circunstâncias na DEHS em Manaus.