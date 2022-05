Ministro do STJ lançará obra em Manaus

O Ministro Mauro Campbell Marques, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), lançará no dia 6 de junho, às 15h, o livro “ Recurso Especial “. O livro, que tem selo da Editora Direito Contemporâneo, está sendo lançado em programação está sendo organizada pela Escola Superior da Magistratura do Amazonas (ESMAM), uma das parceiras da Escola Judiciária Eleitoral (EJE) do TRE-AM. O lançamento acontecerá no Auditório Desembargador Artur Virgílio do Carmo Ribeiro, localizado no prédio anexo do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, com transmissão pelo YouTube O magistrado amazonense divide a autoria da obra com Eduardo Arruda Alvim, Guilherme Pimenta da Veiga Neves e Fabiano da Rosa Tesolin.

De forma sistemática, o conteúdo traz as principais características do recurso especial no ordenamento jurídico brasileiro. Dividido em dez capítulos, o texto reúne elementos essenciais em um estudo técnico e atualizado sobre o assunto, tanto no âmbito acadêmico como no profissional, segundo explica no prefácio o professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), Nelson Nery Junior.

Membro efetivo do STJ desde 2008, Mauro Campbell Marques atualmente exerce a função de corregedor-geral da Justiça Eleitoral. Autor de diversas obras, faz parte da Academia Brasileira de Direito Tributário e recentemente foi escolhido para a Direção-Geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM).

Fonte: Asscom TCE-AM