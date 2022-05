Pai que arremessou filho bebê pela janela confessa seu arrependimento pela morte da criança

Preso em flagrante delito pela morte da própria filha o pai que arremessou a criança pela janela se confessou arrependido do que fez. David Loesch Filho tinha uma vida conturbada com a mulher, da qual tinha ciúmes e não aceitava a gravidez, chegando, antes do parto, a chutar a barriga da mãe. A criança nasceu prematura, mas as brigas do casal continuaram. O fato ocorreu em Teófilo Antony, Minas Gerais. Após nova discussão com a mãe de Isabel Loesch, de dois meses, o pai a arremessou pela janela, sobrevindo a morte da infante de apenas dois meses de idade.

A criança ainda chegou a ser socorrida pelo Samu, mas a queda trouxe traumatismos que superaram a capacidade de resistência da pequena vítima, que veio a óbito. Durante o inquérito policial o Delegado responsável pelas investigações coletou que antes do evento o flagranteado iniciou uma discussão com a ex-companheira, em clara cena de violência doméstica.

A mãe saíra, momentaneamente da casa, e , ao retornar, sentiu a falta da criança. O fato já tinha ocorrido, pois o pai já havia lançado a própria filha da janela do segundo andar de um prédio de Teófilo Otoni, no interior de Minas Gerais. O inquérito terá prazo para ser concluído no prazo de 10 dias, mas o fato se amolda a conduta típica de homicídio, com causa especial de aumento, por ter sido praticado contra criança.