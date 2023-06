Filho que matou o próprio pai enquanto descansava é condenado

O Tribunal do Júri da comarca de Videira, no Meio-Oeste, condenou um homem pelo assassinato do pai, ocorrido em 2020, a 16 anos e quatro meses de reclusão, em regime fechado. O réu confessou ter disparado contra a vítima enquanto repousava, após um almoço de domingo. Os jurados reconheceram a qualificadora do recurso que dificultou a defesa, além dos crimes de furto e posse irregular de arma de fogo e munições.

Conforme consta na denúncia, o rapaz, com 24 anos na época do fato, se aproveitou da relação de confiança que tinha com o chefe e furtou um revólver e seis munições. No dia 6 de dezembro daquele ano, numa tarde de domingo, o acusado foi até a casa do pai com o intuito de usar a internet.

A vítima descansava em sua cama quando recebeu um disparo certeiro na cabeça. Não houve qualquer discussão entre ales antes do crime. Após, atirar contra o pai, o réu saiu do local por um breve intervalo, voltou e acionou os familiares a respeito do ocorrido. Ele devolveu a arma subtraída do local de trabalho depois do homicídio. O homem continuará preso e não terá o direito de recorrer da sentença em liberdade.

Com informações do TJ-SC