Consumidor reclama e será indenizado por Bradesco desde a data em que foi negativado

O Desembargador José Hamilton Saraiva dos Santos, do Tribunal de Justiça, deu provimento a Reclamação contra acórdão da 1ª Turma Recursal Cível do Amazonas, confirmando que a responsabilidade extracontratual do Bradesco, com a fixação de indenização por danos morais à favor de Wanderlei Gomes dos Santos, que teve seu nome levado, indevidamente, à negativação, pela instituição financeira, venha a ter a reparação devida, com incidência de juros moratórios a partir do evento danoso e em harmonia com decisão sumulada do STJ, não observada pela Turma, de que os juros de mora sobre indenização por danos morais incidem desde o evento danoso na responsabilidade extracontratual. A Reclamação, julgada procedente, foi proposta pelo advogado Diego da Silva Soares Cruz, da OAB/Amazonas.

Em primeiro grau, o autor teve a responsabilidade do Bradesco reconhecida por falha na prestação dos serviços bancários, pois, sem vínculo contratual, o bom nome do autor foi negativado pela instituição financeira. Com a decisão favorável, o autor obteve a desconstituição da anotação negativa e o definitivo cancelamento do débito, tudo fincado em ordem judicial, que ainda determinou a devolução em dobro de valores indevidamente descontados do cliente.

Nesse contexto, a sentença também reconheceu que direitos de personalidade do autor haviam sido violados, com a configuração de ofensa a honra, que findou sendo abalada no caso de uma dívida, que, sem consistência, chegou ao limite de ser negativada, com o lançamento do nome do autor no cadastro de devedores Na condenação por danos morais, no entanto, os juros legais e correção monetária foram determinados que deveriam ser pagos a partir da data da citação ocorrida no processo contra o Banco.

Não satisfeito, o autor, representado por seu advogado, interpôs um recurso ante a Turma Recursal que confirmou a inexigência do débito, concedendo, da mesma forma, os danos morais, porém confirmou a sentença sem alterar o termo inicial da fixação das correções legais, à revolver data anterior e que, segundo a Súmula 54 do STJ, são devidos a partir do evento danoso, ou seja anterior ao processo e não a partir da citação. O Relator invocou o artigo 489, § 1º, Inciso VI, do CPC, que determina que não será considerada fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão , que deixar de seguir enunciado de Súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação de entendimento.

Processo nº 4002731-44.2022.8.04.0000

