Congresso vai homenagear ministro Luiz Fux por atuação no STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal Luiz Fux será homenageado na terça-feira (18), às 15h30, em sessão solene do Congresso Nacional pelo período em que esteve na presidência da Corte (setembro de 2020 a setembro de 2022). Fux será agraciado com a Ordem do Congresso Nacional, honraria destinada a pessoas e instituições dignas do reconhecimento do Poder Legislativo.

Fux vai se juntar à lista de autoridades homenageadas pelo Congresso desde a criação da comenda em 1972. Ao todo, 427 personalidades já receberam a medalha, entre eles, os ministros do STF, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Também integram a lista de homenageados os ex-presidentes da República, Fernando Henrique Cardoso, Itamar Franco, José Sarney e Juscelino Kubitschek.

O principal líder político da história da África do Sul, Nelson Mandela, e nomes destacados em outras áreas como o arquiteto Oscar Niemeyer, o sociólogo Florestan Fernández e o escritor Jorge Amado também foram condecorados.

Fonte: Agência Senado