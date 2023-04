Concurso para procurador federal tem 20,1 mil inscritos

O concurso da Advocacia-Geral da União (AGU) para preencher 100 vagas efetivas de procurador federal teve 20.169 candidatos inscritos, segundo dados do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), responsável pela realização do certame que também oferecerá cem vagas de advogado da União e outras cem de procurador da Fazenda Nacional.

As inscrições foram encerradas no dia 7 de abril. A data prevista para a realização da prova objetiva é 30 de abril para o cargo de advogado da União, 7 de maio para procurador federal e 21 de maio para procurador da Fazenda Nacional. As provas discursivas acontecerão em junho, para os dois primeiros cargos, e em julho, para o último.

Além das provas objetiva e discursiva, os candidatos passarão por prova oral, sindicância de vida pregressa e avaliação de títulos.

O candidato deve possuir diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Direito, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e comprovação de, no mínimo, dois anos de prática forense.