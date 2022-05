Bradesco tem tarifas “mora cred press” reafirmadas como abusivas pela Justiça do Amazonas

A Desembargadora Onilza Abreu Gerth negou ao Bradesco, na análise de mérito de agravo de instrumento , pedido para que se suspendesse decisão judicial que compeliu o Banco ao pagamento de R$ 500,00 por cada desconto efetuado indevidamente da conta corrente de Mirtes Silva em cobrança sob o título “mora cred press”. A decisão mantida foi do juiz de Coari, em tutela de urgência.

A 1ª Vara de Coari atendeu ao pedido de Maria Mirtes Silva e concedeu tutela de urgência para suspender os descontos realizados na conta bancária da Autora/Correntista do Banco, referentes à cobrança “mora cred press”, sob pena de multa no valor R$ 500,00 por desconto, com o limite de 5(cinco) dias para o cumprimento.

O Bradesco alegou, em recurso de agravo de instrumento , que a multa aplicara fora excessiva, pedindo a sua cassação ainda ao fundamento de que os valores não teriam seguido os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de que os 5 dias determinados para o cumprimento da medida eram muito exíguos, argumentando ser necessária a suspensão da ordem judicial.

A Relatora, ao conduzir o voto do julgamento no Tribunal do Amazonas, motivou que a tutela de urgência atacada se evidenciou ante a probabilidade da medida e do perigo de dano que pudesse ocorrer ao consumidor, caso não concedida, além de risco ao resultado útil do processo.

O julgado citou precedentes do Tribunal de Justiça do Amazonas que firmam que os descontos efetuados pelo Bradesco a título de “mora cred press” sejam abusivos. Registrou-se que o Banco não demonstrou qualquer perigo de dano grave à instituição no fato de deixar de receber momentaneamente o valor das tarifas em referência.

Para a decisão, a alegação do Bradesco de que a manutenção da decisão acarreta risco ao resultado útil do processo deveria ser afastada, pois é perfeitamente possível o restabelecimento dos descontos das tarifas na conta da correntista, desde que comprovada a existência de contratação, o que não ocorreu com a interposição do recurso. A multa foi considerada razoável.

