Senador Humberto Costa diz que “assassinos” da PRF devem ser rigorosaramente investigados

O Presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado (CDH), Senador Humberto Costa, cobrou informações e providências sobre o assassinato de Genivaldo Jesus dos Santos, de 38 anos, por agentes da Polícia Rodoviária Federal-PRF- fato ocorrido nas proximidades da cidade Umbaúba, em Sergipe.

O Senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, chamou de assassinos os policiais que alegaram que Genivaldo teve um mal súbito após resistir à prisão por não estar usando capacete. O Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se solidarizou com os familiares e cobrou investigação rigorosa.

” A Polícia Rodoviária aborda um indivíduo, coloca esse indivíduo no camburão e mata o indivíduo, asfixiado com a fumaça. Eu estou aqui chocado com as cenas. É uma coisa chocante! Um policial rodoviário federal mata um cidadão asfixiado. Poder ser quem for” Mas está aqui. Não pode fazer isso” Isso é um assassinato”. É um assassinato feito pela Polícia Rodoviária Federal! Isso é muito grave! Onde estamos?, firmou o documento encaminhado às autoridades responsáveis pelas investigações.