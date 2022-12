Acusado pelo assassinato de Bruno e Dom tem liberdade garantida pela justiça do Amazonas

O juiz Federal Fabiano Verli, determinou nesta quarta-feira (7), liberdade provisória ao pescador Laurimar Lopes Alves, conhecido como ‘Caboclo’, suspeito de envolvimento nos assassinatos e de ocultar os corpos do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira, em junho deste ano.

Segundo o magistrado, não há motivos para que o acusado continue detido preventivamente com base em depoimentos que o apontaram como integrante de um grupo criminoso, e por ter sido encontrado com uma espingarda.

“Essa prisão já dura algo como três meses e prisões preventivas não podem ser mantidas por longos períodos sem motivos bem fortes. Foi decretada corretamente, na urgência da hora, mas sua manutenção há de ser sempre reavaliada.”, explica o juiz.

Segundo a decisão, foi estabelecido que seja cumprido o pagamento de fiança de R$ 2 mil; Comparecimento mensal à Justiça Federal de Tabatinga, à Justiça Estadual Atalaia do Norte ou Benjamin; Reclusão domiciliar por tempo integral, exceto por 4 horas diárias para atividades de trabalho, em caso de emergência de saúde comprovada e nos casos de saída para comprimento de deveres com a Justiça; Proibição de deixar o país; Entrega de passaporte; Abstenção de contato com os demais investigados ou pessoas que tenham se sentido ameaçadas por ele e Abstenção de uso de internet e aparelhos de telefonia.