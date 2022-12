Julgamento sobre promoção de policias civis do Amazonas é pautado nas Câmaras Reunidas

As Câmaras Reunidas do Tribunal de Justiça, por meio de sua Presidente, Desembargadora Maria das Graças Pessoa Figueiredo, pautou para as próximas semanas o julgamento de um recurso do Estado do Amazonas contra a decisão judicial que concedeu aos servidores da polícia civil o direito de obterem progressão funcional a ser cumprida pelo Governador Wilson Lima. O recurso, embora tenha sido acolhido monocraticamente pelo Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador Flávio Humberto Pascarelli será apreciado pelo órgão colegiado. Pascarelli suspendeu a decisão impugnada que obrigava o Estado a efetuar as promoções, sob pena diária de multa de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). O Estado argumentou que se cuidava de uma medida judicial provisória, cabível de ser atacada por Recurso Especial no STJ e que sua manutenção causaria graves riscos à ordem econômica.

O Estado havia sido compelido pelo juízo da Vara da Fazenda Pública a comprovar, no prazo de 48 horas, sob pena de bloqueio de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) de suas contas, se permanecesse indiferente ao cumprimento da ordem judicial quanto a promoção dos servidores.

A ação foi interposta pelo Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Amazonas, que pediu a tutela judicial, obtendo ordem para que o Governador do Amazonas procedesse a imediata promoção de policiais civis- servidores de carreiras policiais do Estado. O imbróglio jurídico foi reforçado com um pedido de suspensão de liminar formulado pela Procuradoria Geral do Estado.

Na decisão monocrática, Pascarelli entendeu que o pedido esteve inserido entre aqueles que visam evitar que decisões judiciais produzam danos aos entes públicos, e acolheu a suspensão reivindicada, concluindo que “a decisão proferida extrapola os limites da atuação do Poder Judiciário e importa em grave risco a economia pública, vez que, o valor da multa por descumprimento, fixado em dois milhões de reais importa em evidente risco à economia pública”. Nas Câmaras Reunidas o julgamento desse pedido será análise pelo colegiado na análise do mérito.

Processo nº 4007702-72.2022.8.04.0000

