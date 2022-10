TRE/Bahia determina que Superintendente Regional da PRF explique operações sobre eleitores

O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, desembargador Roberto Maynard ?Frank, convocou o Superintendente Regional da Polícia Rodoviária Federal, no Estado, Virgílio de Paulo Tourinho, a se apresentar imediatamente para prestar esclarecimentos sobre operações conduzidas pela corporação que estariam dificultando a chegada de eleitores aos seus locais de votação.

De acordo com denúncias feitas pela Coligação pela Bahia, foram registradas denúncias nas cidades baianas de Ubaitaba, Jacobina e Simões Filho. Ao determinar a convocação, o Desembargador explicou que o superintendente deveria comparecer ‘sem reserva de tempo algum”, ou seja, imediatamente.

Por meio de abordagens em transportes públicos, a Polícia Rodoviária Federal estaria descumprindo ao longo deste domingo, dia 30, dia das eleições, uma decisão do Ministro Alexandre de Moraes que já havia deferido uma medida com vista a impedir o aparelhamento da Polícia Federal em favor do atual presidente da república.