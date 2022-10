Gilmar Mendes determina que Augusto Aras se manifeste sobre caso Carla Zambelli

O Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, determinou na data de hoje, dia 30 de outubro, que o Procurador Geral da República, Augusto Aras, se manifeste sobre uma representação do Partido dos Trabalhadores para apurar a conduta da deputada federal bolsonarista Carla Zambelli, do PL de São Paulo. Gilmar fixou o prazo de 03(três) dias.

Os fatos levados pelo PT, na representação, se relacionam ao episódio de ontem, sábado, dia 29 de outubro, quando a deputada Carla Zambelli sacou uma arma e apontou para um homem no meio da rua em área nobre de São Paulo após uma discussão política. Empunhando uma pistola, ela atravessou um cruzamento e seguiu em direção ao bar onde o homem havia entrado.

Ao examinar a representação, Gilmar determinou a abertura de vista ao Procurador Geral da República, Augusto Aras, invocando o regimento interno do STF. Para Gilmar, ao Procurador da República, caberá adotar as providências que a causa esteja a reclamar, com a adoção das providências que se entenda cabíveis à espécie.